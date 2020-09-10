Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Samsun, Sinop, Amasya, Kastamonu, Tokat, Çankırı ve Çorum'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Samsun, Sinop, Amasya, Kastamonu, Tokat, Çankırı ve Çorum'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Samsun'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de denetimler gerçekleştirildi. Bafra, Kavak ve Havza ilçesindeki denetimlere mülki idare amirleri de katıldı.

Denetimlerde halk pazarları, market, lokanta, kafeterya gibi iş yerleri denetlenerek vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bafra ilçesindeki denetimlere katılan Vali Zülküf Dağlı'ya, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç da eşlik etti.

Vali Dağlı, "Bir buçuk saattir Bafra'da esnaflarımızı geziyoruz ve gözlemlediğim kadarıyla Bafra'da herkes kurallara uyuyor. Bundan sonra daha kötü durumlara düşmemek adına bu denetimlerimizi bir hafta boyunca etkin bir şekilde yapacağız. Bizim esnafımızdan vatandaşlarımızdan beklentimiz mutlaka kesinlikle maskesiz dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye uymaları." dedi.

Kamu kurumlarına girişlerde HES kodunun kullanılması gerektiğini vurgulayan Vali Dağlı, "HES kodu uygulaması son derece önemli. Bizler de Kaymakamlığımıza girdiğimizde HES kodu uygulamamızla giriş yaptık, herkesin de bu hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İnşallah el birliği ile bu hastalığı birlikte defedeceğiz." diye konuştu.

Vali Dağlı 19 Mayıs ilçesinde de denetimlerde bulundu.

SİNOP

Sinop'ta da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında mülki idare amirlerinin de katılımı ile denetimler yapıldı.

Kentte, genelge çerçevesinde pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez ve diğer ilgililerin katılımıyla Gazi Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu.

Şahin, vatandaşlara, salgınla mücadelenin el birliğiyle yapıldığını hatırlatarak, kurallara riayet edilmesini istedi.

Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte maske denetimi yaptı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Niksar yolu kavşağına kadar denetimlerini gerçekleştiren Vali Balcı, denetimler boyunca vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarısı yaptı.

Vali Ozan Balcı, yaptığı açıklamada, "Tokatlı vatandaşlar genel olarak kurallara uyuyor. Tokatlı hemşehrilerimizden de konuyu önemsemelerini rica ediyorum. Bir vatandaşımızın canı bile bizim için çok kıymetli. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Yılmadan, yorulmadan, yılgınlık göstermeden, pes etmeden, birlik ve beraberlik içinde inşallah bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Amasya

Amasya'da da Vali Mustafa Masatlı'nın koordinasyonunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" denetimler yapıldı.

Vali Masatlı, beraberindeki ekiplerle kentteki işletmelerde, cadde ve sokaklarda Kovid-19 kapsamında uyulması gereken kuralları denetledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Masatlı, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğunun getirildiğini anımsattı.

Salgının önlenmesi için toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini ifade eden Masatlı, "Vatandaşlarımızdan ve iş yeri sahiplerinden temizlik, maske ile sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz." dedi.

Denetimlerde, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve diğer yetkililer de yer aldı.

Merzifon, Gümüşhacıköy, Taşova, Hamamözü ilçelerinde de mülki idare amirlerinin katılımı ile denetimler yapıldı.

Çankırı

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Ayaz ve beraberindekiler, Tevfik Fikret Caddesi'nde iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Vali Ayaz, denetimde esnaf ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konularında uyardı.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ekiplerin maske ve sosyal mesafe denetimi sürüyor.

Polis, zabıta ve diğer kurum görevlilerince kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanlarında maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.?

Park ve bahçelerde de denetim yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi uyarılarında bulundu.

Maske takmayan vatandaşlara polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararlar da alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki semt pazarlarında düzenleme yapıldığı, salı ve çarşamba günleri kurulan pazarların ikinci bir talimata kadar faaliyetlerine ara verileceği kaydedildi.

Daha önce 10.00-16.00 saatleri arasında semt pazarlarına girebilecekleri açıklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, 10.00-14.00 saatleri arasında pazara girmelerinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak faydalandıkları toplu taşıma araçlarından 10.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanmalarına, bu saatlerin öncesi ve sonrasında toplu taşıma araçlarından ücretli olarak yararlanmalarına karar verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, süreçle ilgili herkesin hassas davranması gerektiğini söyledi.

Denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini aktaran Çakır, "21 Eylül'e kadar bu şoklama dediğimiz tedbirleri uygulayıp, bu hastalığı kontrol altına almamız ve aşağı çekmemiz lazım. Maalesef bir önceki aydan daha kötüyüz. Kastamonuluların ilgisiyle, hassasiyetiyle bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Yeter ki bu konuda kamu görevlilerine gönülden destek olalım. Tekrar ikaz ediyorum. Lütfen maskemizi usulünce takmayı ihmal etmeyelim, temizlik kurallarına uyalım, mesafe kurallarına da uyalım." dedi.

Vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarını söylemeye benim dilim varmıyor, siz de sormayın lütfen. Maalesef çok ciddi rakamlar… Söylediğim gibi ağustos, temmuzdan daha kötü. Eylül ayının bugünü itibariyle de ne yazık ki biz bu hastalığı kontrol altına alamadık. Ciddi artışlar devam ediyor. Bununla ilgili de bu süreci tam bir seferberlik ruhuyla sürdürme kararı aldık."

Kaynak: AA