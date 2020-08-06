Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğu'nun da katıldığı denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Vali Çakır, gazetecilere, vaka sayılarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kastamonu'da da ciddi artışlar meydana geldiğini söyledi.

Şu an için rakamların kontrol altında olduğunu belirten Çakır, "Ama hassasiyetlerimizin en üst seviye gelmesi noktasındayız. Kontrollerin halkımızın daha da bilinçlenmesi açısından çok önemi var." diye konuştu.

Kastamonu olarak Kovid-19 ile mücadelede çok başarılı çalışmalar verdiklerine işaret eden Çakır, "Sağlık merkezlerimizde tedavi kotamızda bir sıkıntı yok ama limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı." dedi.

Herkesin kurallara uymasını isteyen Çakır, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeyelim. Bayramda oluşan kalabalığın etkilerinin önümüzdeki bir iki hafta içinde şekillenmesini bekliyoruz. Bu tür tedbirler masada. Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında da kararlar alabiliriz. Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Bu durumu, vaka sayılarına ve vatandaşlarımızın tedbirlere uyma durumlarına göre şekillendireceğiz."

Kaynak: AA