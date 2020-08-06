Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
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Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
06.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:20

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaparak, sürücü ve yolcuları sosyal mesafe ve maske takmaları için uyardı.

Araçlardan megafonla, "Tehlike henüz geçmedi. Lütfen temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edelim" diye uyarıda bulunan polis, bilgilendirici broşür de dağıttı.

Denetime Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da katıldı.

Dağlı, denetimlerde gerçekten kurallara uyanların yanı sıra kuralları göz ardı eden esnafın da bulunduğunu belirterek, "Özellikle sosyal mesafe kuralları ile ilgili etiketlerin yapıştırılmadığı, içeride kaç kişi bulunması gerektiğine dair uyarıların bulunmadığı, dezenfektanların eksik olduğunu gözlemledik. Genel olarak baktığımızda ise kurallara uyan esnafımızın çoğunlukta olduğunu gördük." dedi.

Denetimlerin amacının ceza yazmak değil, vatandaşları uyarmak olduğunu dile getiren Dağlı, kurallara uymamakta direnen şahıs ve işletmelere cezai işlem uygulamaktan kaçınılmayacağını vurguladı.

Amasya

Amasya'da polis, zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan trafik denetiminde polis ekiplerince sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Denetime katılan Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, denetimlerin yoğun ve aktif şekilde yapıldığını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede devletin var olduğu göstermek için denetimlerin yapıldığını anlatan Dağ, "Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. 17 denetim ekibimiz sahada görev yapıyor. Biz de denetim ekiplerimizi denetledik. Denetimlerimiz sadece cezaya yönelik değil, eğitim amaçlı ve vatandaşlarımızın duyarlılıklarını artırmak için yapılıyor." diye konuştu.

Sinop

Sinop'ta da açık ve kapalı alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin katılımıyla yapılan uygulamada, vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu.

Karaömeroğlu, Sinop halkının genel anlamda kurallara uyduğunu belirterek, "Yaz sezonu olmasından dolayı kentte kalabalık söz konusu. Ziyaretçilerimize de kurallara uymaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza dikkat ve sorumluluk duyguları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tokat

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetik yapılıyor.

Polis, zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol ediliyor.

Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül'ün de katıldığı denetimde, vatandaşların sosyal mesafeyi koruması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Balcı, gazetecilere, kontrollü sosyal hayat döneminin yaşandığını dile getirerek, "İpin ucunu bırakmamamız lazım. Devletimizin yayımladığı genelgeler, emirler, kurallar var. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmamamız lazım. Maske takmamız, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymamız lazım. Bunlar bizim için çok önemli." dedi.

Polis ve sağlık ekipleri de vatandaşlara maske dağıtıp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hürriyet Meydanı ve Buharaevler Mahallesi'ndeki perşembe pazarında denetim yaptı.

Çiftçi, denetimlerde vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Günün erken saatlerinden itibaren kentin farklı bölgelerinde başlayan denetimlerde uygun şekilde maske takmayan ya da sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.

Polis araçlarından yapılan anonslarda da günlük vaka sayısındaki artışa dikkat çekilerek, vatandaşlardan maske takması istendi.

Denetimlere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğu'nun da katıldığı denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Vali Çakır, gazetecilere, vaka sayılarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kastamonu'da da ciddi artışlar meydana geldiğini söyledi.

Şu an için rakamların kontrol altında olduğunu belirten Çakır, "Ama hassasiyetlerimizin en üst seviye gelmesi noktasındayız. Kontrollerin halkımızın daha da bilinçlenmesi açısından çok önemi var." diye konuştu.

Kastamonu olarak Kovid-19 ile mücadelede çok başarılı çalışmalar verdiklerine işaret eden Çakır, "Sağlık merkezlerimizde tedavi kotamızda bir sıkıntı yok ama limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı." dedi.

Herkesin kurallara uymasını isteyen Çakır, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeyelim. Bayramda oluşan kalabalığın etkilerinin önümüzdeki bir iki hafta içinde şekillenmesini bekliyoruz. Bu tür tedbirler masada. Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında da kararlar alabiliriz. Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Bu durumu, vaka sayılarına ve vatandaşlarımızın tedbirlere uyma durumlarına göre şekillendireceğiz."

Kaynak: AA

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