Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri
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Amasya, Samsun, Çorum, Güncel

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Samsun, Çorum, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

02.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:54
Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Samsun, Çorum, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun'un giriş ve çıkışlarında denetimlerine devam etti. Vatandaşların ateşini kontrol eden ekipler, alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun PTT Başmüdürlüğünce vatandaşların işlemlerini yaparken sosyal mesafeye uymalarını sağlamak amacıyla şerit çekilerek birer metre mesafeyle işaretleme yapıldı.

Canik ilçesinde ise belediye zabıta ekipleri, pazar alanlarına gelen kişileri sosyal mesafeye uymaları için uyararak giriş çıkışları kontrol altına aldı.

Çorum

Çorum'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla pazar yerleri saat 06.30'da kurulup 19.00'da toplanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgın dolayısıyla bireylerin bir arada durmasını önleyecek kararlar aldı.

Meclis kararına göre pazarcılar, saat 06.30'dan önce pazar alanına stant ve meyve-sebzelerini getiremeyecek. Saat 19.00'a kadar açık kalacak pazarlarda yalnızca gıda ürünlerinin satışına izin verilecek.

Pazar alanlarına kurulacak pazar karakol noktaları da vatandaşların tedbirli davranmasına yardımcı olacak.

Öte yandan, tedbirler kapsamında içeride müşteri kabul etmeksizin yalnızca civar esnafa servis yapmasına izin verilen çay ocaklarının faaliyeti, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Ayrıca kentteki ayni ve nakdi sosyal yardımlarda koordinasyonu sağlamak amacıyla vali yardımcısı başkanlığında belediye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay, İnsani Yardım Vakfı gibi kamu ve STK temsilcilerinden oluşacak "Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu" kurulacak.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesince Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin devam ettiği bildirildi.

Belediye yetkilileri, açık ve kapalı pazar alanlarının sık sık dezenfekte edildiği belirterek halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin etti.

Jandarma ve polis ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerine devam etti.

Amasya

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturanları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Zabıta ekipleri, salgının kontrol altına alınmasının temel kuralının sosyal mesafeyi korumak olduğuna vurgu yaparak kurallara uyulması konusunda bireylere hatırlatmalarda bulundu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını önlemek için belediye olarak sürekli sahada teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Taşova ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında perşembe günleri kurulan halk pazarında, giriş çıkışlar bariyerlerle kapatıldı ve bireyler ateşleri ölçülerek pazar yerine alındı.

Sinop

Sinop'ta, bazı mahallelerde açılan pazar yerlerinde çeşitli önlemler alındı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda emniyet ekipleri pazar kurulan alanların giriş kapılarında kimlik kontrolü yaparak 65 yaş ve üzeri kişilerin girişine izin vermedi.

Belediye ekipleri ise pazarda denetimler yaptı.

Tedbirler çerçevesinde emniyet ve sağlık ekiplerince kent girişinde yapılan kontroller de aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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