Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri
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Kastamonu, Çankırı, Samsun, Çorum, Güncel

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Samsun, Kastamonu, Çorum, Tokat, Çankırı, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

31.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:42
Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Samsun, Kastamonu, Çorum, Tokat, Çankırı, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde belediye, koronavirüs salgın riskini ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta ekipleri pastane, fırın ve marketler ile unlu gıda üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, riskleri ortadan kaldırmak için hijyen ve dezenfekte çalışmaların yanı sıra unlu gıda üretimi yapan işletmeleri de sürekli denetlediklerini söyledi.

Unlu gıda üretimi yapan işletmelerde maske ve eldivensiz kesinlikle üretim yapılmasına izin verilmediğini aktaran Sandıkçı, "Halkımızın sağlığını tehdit edecek her türlü önlemi almak zorundayız. Özellikle fırınlarda poşetsiz ekmek satışına asla izin vermiyoruz." dedi.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesinin Kovid-19 salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin cadde ve sokaklarının düzenli dezenfekte edildiği belirtildi.

Çorum

Çorum'da Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan İl Pandemi Kurulu, ikinci toplantısını yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'ndaki toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile kurumların temsilcileri katıldı.

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince salgına karşı yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent girişlerindeki araç ve yolcu kontrollerinin sıkılaştırılacağı, ticari taksi ya da internet tabanlı uygulamalarla şehirlerarası yolculuk yapılmasının engelleneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bireylere sokağa çıkma yasağı getirilmesinden bu yana 41 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de Vefa Sosyal Destek Grubu projesi kapsamında 223 kişiden oluşan 55 ekibin 1137 bireyin talebini karşıladığı kaydedildi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokaklara çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sulusaray, Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Çankırı

Çankırı'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından siperlikli yüz maskesi üretiliyor.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, Çankırı'daki sağlık çalışanları için gönüllü olarak 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretildiği ifade edildi.

Tıbbi müdahalede bulunan personelin yüzünü koruması için gözlüğe ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, "Tüm yüzünü damlacıklara karşı korumak için bu dokümanda anlatılan yüz koruyucu maskeye (siperlik) ihtiyaç duyulmaktadır. Çankırı TOBB Fen Lisesi 3D üretim laboratuvarlarında 3D yazıcılarla üretilip Çankırı'daki hastane ve sağlık kuruluşunda çalışan kahramanlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılmasını sağlayacağız." ifadesi kullanıldı.

Sinop

Sinop'ta, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan İl Pandemi Kurulu, toplantısını yaptı.

Vali Köksal Şakalar başkanlığında, Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sinop Belediyesi ise tedbirler kapsamında su faturası ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fatura ödeme işlemlerinin nisan sonuna kadar ertelendiği kaydedildi.

Amasya

Amasya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında, il girişlerindeki uygulama noktalarında araçlarda, seyahat edenlere yönelik polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Araçların ve seyahat edenlerin belgelerini inceleyen polis ve jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi kontrolleri, ticari taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım amaçlı kullanımının yasak olması dolayısıyla denetimler yaptı.

Sağlık personeli tarafından araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü.

Seyahatin ardından Amasya'da kalacaklara 14 gün evde kalma zorunlulukları tebliğ edildi.

Kaynak: AA

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