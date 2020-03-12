Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri
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Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

12.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:47
Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

Samsun'da önlemler kapsamında, okullarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda sınıf, koridorlar, kantin başta olmak üzere tuvaletler, oyun alanları, kapı kolları gibi pek çok yer dezenfekte ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların virüslere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Esen, il genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Çorum

Çorum'da kentte yapılacak bazı etkinlikler iptal edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince, kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ilaçlama çalışması yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yoğun kullandığı kamuya açık ve ortak alanlardaki dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirten Aşgın, virüsün yayılma ihtimaline karşı daha önceden yapılması planlanan, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamındaki Kahramanlık Türküleri Konseri, 20-29 Mart tarihleri arasında 70 yayınevi ve 25 yazarın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Kitap ve Kültür Günleri ile Aşık Borani Vefa Gecesinin ertelendiğini aktardı.

Çorum Belediyesince kent merkezindeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Amasya

Amasya'da bir anaokulunda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Anaokulunda çocukların ortak kullanım alanları tuvaletler, oyun alanları, kapı kolları ve diğer mekanlar dezenfekte edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da servis araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Güventur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Faruk İslamoğlu, "Önümüzdeki bir iki aylık süre zarfında haftalık olarak okul önlerinde düzenli olarak işleme devam edilecek. Yine köylerimizde öğrenci veya yolcu taşımacığı yapan servis araçlarımıza da bizzat gidilerek toplu dezenfekte işlemleri yapılacak." dedi.

Pınarbaşı Belediyesi de Şehit Ramazan Akkaya Yatılı Bölge Ortaokulu, müsamere salonu, öğrenci yurdu ve Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu Lisesinin dezenfekte edildiğini duyurdu.

Öte yandan Kastamonu Havaalanı'nda da dezenfekte çalışması yapıldı.

Çankırı

Çankırı Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Toplu taşıma araçları ve belediye otobüslerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürün Çankırı Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir içi parklardaki oyun grupları, banklar, spor aletleri ile belediye mezbaha kesim alanı, müzeler, medreseler, otobüs terminali ve belediye hizmet binasını dezenfekte etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamda, belediyenin her katında virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme panoları oluşturduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının virüsle ilgili titiz bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Esen, "Bizler de bu çalışmaya etkin bir mücadele ile yerelden destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Halkımızın paniklemeden, hijyen kurallarına dikkat ederek sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Sinop

Sinop Belediyesince toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Boyabat ilçesinde ise okul çevrelerinde, toplu taşıma araçları, cami tuvaletleri, çöp konteynerleri ile insanların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda çalışma yapıldı.

Tokat

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye ekipleri ilçe genelinde toplu olarak kullanılan yerleri dezenfekte etti.

Turhal ilçesinde ise bir tekstil fabrikası dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle giysi üretimini durdurup medikal tulum üretmeye başladı.

Tek kullanımlık medikal tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası 10 milyon adetlik siparişi yetiştirmeye çalışıyor.

Talebe yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür İsa Aktaş, "Daha önce bay bayan giyimi üretiyorduk. Salgından sonra tulum üretmeye başladık. Çok yoğun talep var, üretimde yetiştiremiyoruz. Hali hazırda 10 milyon siparişimiz var. Üretime son sürat devam ediyoruz. Kendi bünyemizde 150 kişi ama partner fabrikalarımız var, onlarla birlikte ortalama 1000 kişi tulum üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

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Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri

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