Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri - Haber
Türkiye, Çorum, Güncel

Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

12.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:03
Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

Samsun'da önlemler kapsamında, okullarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda sınıf, koridorlar, kantin başta olmak üzere tuvaletler, oyun alanları, kapı kolları gibi pek çok yer dezenfekte ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların virüslere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Esen, il genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Çorum

Çorum'da kentte yapılacak bazı etkinlikler iptal edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince, kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ilaçlama çalışması yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yoğun kullandığı kamuya açık ve ortak alanlardaki dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirten Aşgın, virüsün yayılma ihtimaline karşı daha önceden yapılması planlanan, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamındaki Kahramanlık Türküleri Konseri, 20-29 Mart tarihleri arasında 70 yayınevi ve 25 yazarın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Kitap ve Kültür Günleri ile Aşık Borani Vefa Gecesinin ertelendiğini aktardı.

Çorum Belediyesince kent merkezindeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Amasya

Amasya'da bir anaokulunda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Anaokulunda çocukların ortak kullanım alanları tuvaletler, oyun alanları, kapı kolları ve diğer mekanlar dezenfekte edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da servis araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.


Güventur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Faruk İslamoğlu, "Önümüzdeki bir iki aylık süre zarfında haftalık olarak okul önlerinde düzenli olarak işleme devam edilecek. Yine köylerimizde öğrenci veya yolcu taşımacığı yapan servis araçlarımıza da bizzat gidilerek toplu dezenfekte işlemleri yapılacak." dedi.

Pınarbaşı Belediyesi de Şehit Ramazan Akkaya Yatılı Bölge Ortaokulu, müsamere salonu, öğrenci yurdu ve Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu Lisesinin dezenfekte edildiğini duyurdu.

Öte yandan Kastamonu Havaalanı'nda da dezenfekte çalışması yapıldı.

Çankırı

Çankırı Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Toplu taşıma araçları ve belediye otobüslerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürün Çankırı Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir içi parklardaki oyun grupları, banklar, spor aletleri ile belediye mezbaha kesim alanı, müzeler, medreseler, otobüs terminali ve belediye hizmet binasını dezenfekte etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamda, belediyenin her katında virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme panoları oluşturduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının virüsle ilgili titiz bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Esen, "Bizler de bu çalışmaya etkin bir mücadele ile yerelden destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Halkımızın paniklemeden, hijyen kurallarına dikkat ederek sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Sinop

Sinop Belediyesince toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Boyabat ilçesinde ise okul çevrelerinde, toplu taşıma araçları, cami tuvaletleri, çöp konteynerleri ile insanların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda çalışma yapıldı.

Tokat

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye ekipleri ilçe genelinde toplu olarak kullanılan yerleri dezenfekte etti.

Turhal ilçesinde ise bir tekstil fabrikası dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle giysi üretimini durdurup medikal tulum üretmeye başladı.

Tek kullanımlık medikal tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası 10 milyon adetlik siparişi yetiştirmeye çalışıyor.

Talebe yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür İsa Aktaş, "Daha önce bay bayan giyimi üretiyorduk. Salgından sonra tulum üretmeye başladık. Çok yoğun talep var, üretimde yetiştiremiyoruz. Hali hazırda 10 milyon siparişimiz var. Üretime son sürat devam ediyoruz. Kendi bünyemizde 150 kişi ama partner fabrikalarımız var, onlarla birlikte ortalama 1000 kişi tulum üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Orta Karadeniz'de Koronavirüs tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 20:23:00. #1.15#