Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
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Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

27.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:44
Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden etkisini artıracağı bildirildi.

Bölgede etkili olması öngörülen rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunularak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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