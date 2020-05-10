Orta Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı
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Orta Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı

Orta Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı
10.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:26

Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çankırı ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çankırı ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Samsun'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstünün, sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Merkez Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Atakum sahilinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar özgürce gezdi. Polis ekipleri sosyal mesafe ve maske tedbirlerini vatandaşlara hatırlattı.

Hacı Ali Dursun Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle uzun süre evde olduklarını, sağlanan izinle yeniden dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tedbirlere uymaya çalıştıkları dile getiren Keleş, "Her şey Allah'tan geliyor. Bu süreçte evde ibadet yaparak zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdik. Balkona çıktık. Bugün verilen izinle hava alacağız, uzun uzun yürüyeceğiz." diye konuştu.

Sinop

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusa sahip kenti Sinop'ta, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yapıp, parklarda zaman geçirirken bazıları ise spor yaptı.

Emniyet ekipleri de zaman zaman vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Kastamonu

Kastamonu'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından güzel havanın tadını çıkardı.

Nasrullah Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı ve Salı Pazarı Yürüyüş Yolu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tekerlekli sandalyedeki bazı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadı.

78 yaşındaki Hasan Temel, "Devlet bize çok iyilik yapıyor. Herkese teşekkür ederim. Bugün sokağa çıktık, hava aldım." dedi.

Aynı yaştaki Hüseyin Sürer de 4 aydır evde olduğunu ifade ederek "Bacağım kırılmıştı o iyileşti daha sonra bu hastalık çıktı. Bugün gezdim. Çok iyi geldi." diye konuştu.

Tokat

Tokat'ta 65 yaş üstü vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmapaşa Bulvarı ile Yeşilırmak kenarındaki parklarda yoğunluk oluşturdu.

Uzun aradan sonra dışarı çıkan vatandaşlar güzel havanın keyfini yaşadı.

Çankırı

Çankırı'da da bu kapsamdaki vatandaşlar sokağa ve parklara çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Sıcak havayı da fırsat bilen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bazıları parklarda yürüyüş yaparken bazıları da pazar alışverişini gerçekleştirdi.

Amasya

Amasya'da, saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi.

Bazı vatandaşlar Şehzadeler Gezi Yolu'nda ve civarında yürüyüşe çıktı, bazıları da cami avlularında oturup sohbet etti.

Eşiyle sokağa çıkan 72 yaşındaki Ahmet Sevim, iki aylık süreçte evde bol bol ibadet ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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