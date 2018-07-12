Orta Karadeniz Bölgesi Hafta Sonu Serin ve Yağışlı Olacak

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz Bölgesi'nin hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge bu akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın pazartesi gününe kadar Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bölgede görülecek yağışların 4 günlük periyotta, Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde toplamda metrekareye 100-200 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı hava sebebiyle hava sıcaklıklarının da hafta sonunda azalacağı öngörülüyor.

Açıklamada, aşırı yağışla gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.