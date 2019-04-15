Samsun'da 18 Nisan'da "Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması" yapılacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illere özgü yöresel ürünler içinden coğrafi işaret almış olan ürünlerin tanıtımına yönelik bir "Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğu" hazırlandı. Kataloğun hazırlanmasındaki temel amaç, özellikle turizm ve tarım fuarlarında bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılmasına yönelik görsel bir materyal üretmek. Ek olarak, TR83 Bölgesi'nde yer alan paydaşların coğrafi işaret konusunda farkındalığını artırmak ve bölgede başvuru sayısını artırmak amaçlandı.

2018 yılında Orta Karadeniz Bölgesi illerindeki coğrafi işaret tescili alınmış ürünlerin tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar ve coğrafi işaretli ürünler ile ilgili arka plan çalışmaları, coğrafi işaretli ürünlerin TR83 Bölgesinde kırsal kalkınmanın hız kazanabilmesi için bir fırsat olduğunu gösterdi. Bu nedenle OKA, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik bir değere dönüşebilmesi ve etkin bir şekilde pazarlanabilmesi üzerine çalışma kararı aldı.

2019 yılı Mart ayı başında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta gerçekleştirilen il arama çalıştaylarının ardından, OKA tarafından coğrafi işaretler ile ilgili edinilen bilgi birikimi ve tecrübenin ulusal düzeyde yaygınlaştırmasının sağlanması, TR83 Bölgesi'nde ve Türkiye'de coğrafi işaretli ürünler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bu alanın uzmanları ile bir araya getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünler üzerine yenilikçi bir pazarlama modeli geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak 18 Nisan 2019 Perşembe günü Samsun OKA Hizmet Binası'nda "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlamasında Yenilikçi Bir Model" konulu Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA