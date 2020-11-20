Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı
20.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:30
Orta ilçesinde kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Orta ilçesinde kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Bayram Yıldız, köy ve mahalle muhtarlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgi verdi.
Yıldız, salgın sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak koronavirüs sürecinin atlatılabileceğinin altını çizdi.
Toplantıda, muhtarlara İçişleri Bakanlığı genelgesi hakkında da bilgi aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci