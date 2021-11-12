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Orta ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel
Orta ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

ÇANKIRI (AA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Büğdüz ormanlık mevkisinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Ali Uzun, Orta ilçesinin orman bakımından fakir olduğunu söyledi.

Ağaçlandırma faaliyetini hız kazandıracaklarını belirten Uzun, "Bugün 600, ilçe genelinde ise 5 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Gelecek nesillere daha yeşil bir Orta ilçesi bırakmak için ağaçlandırma faaliyetlerine hız kazandırmamız lazım. Bugün burada başlattığımız hareket inşallah bugünle sınırlı kalmayacak, ileride daha yeşil bir Orta için ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Programa Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.???????

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AA / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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