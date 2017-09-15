Orta Gelir Tuzağından Çıkış, Bursa'dan Başlayacak'
Türkiye'nin ilk teknoloji OSB'si TEKNOSAB'da fabrika inşaatlarının 2018 yılında başlayacağını belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük, TEKNOSAB'da gerçekleşecek yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu orta gelir tuzağından çıkışının da anahtarı olacağını ifade etti.
Türkiye'nin ilk teknoloji OSB'si TEKNOSAB'da fabrika inşaatlarının 2018 yılında başlayacağını belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük, TEKNOSAB'da gerçekleşecek yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu orta gelir tuzağından çıkışının da anahtarı olacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com