Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında Kuşadası'na yoğun ilgi

Kuşadası Belediyesi tanıtım çalışmaları kapsamında, Dubai'de düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük seyahat ve turizm fuarı olan Arabian Travel Market'e (ATM) katıldı.

Kuşadası Belediyesi tanıtım çalışmaları kapsamında, Dubai'de düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük seyahat ve turizm fuarı olan Arabian Travel Market'e (ATM) katıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Karadeniz Bölgesi ve İstanbul'un lider pozisyonda olduğu Arap pazarında ilçemizin payını yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Orta Doğu'nun en büyük seyahat ve turizm fuarı olan Arabian Travel Market, kapılarını bu yıl Dubai'de 28. kez açtı. 19 Mayıs'ta sona erecek olan fuara 62 ülkeden yaklaşık bin 300 turizmci katıldı. Uluslararası arenada tanıtım çalışmalarına hız veren Kuşadası Belediyesi de Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı UITT'nin ardından ATM Dubai Turizm Fuarı'ndaki yerini aldı. Fuarda, kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması amacıyla kurulan stant yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi'nin fuar alanındaki tanıtım standını Türkiye Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tuncer ile Türkiye Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç da ziyaret etti. Turizm sezonunun kısa bir değerlendirilmesinin yapıldığı görüşmede Belediye Başkanı Ömer Günel, ikiliye Adacamping, Kampinova ve Mars Colony projeleri hakkında detaylı bilgi vererek, Kuşadası'nın coğrafik lokasyonu ile turizmdeki avantajlarından bahsetti.

"Arap pazarında payımızı yükseltmeyi hedefliyoruz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel fuar ile ilgili olarak, "Karadeniz Bölgesi ve İstanbul'un lider pozisyonda olduğu Arap pazarında ilçemizin payını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu bölgeye çalışmak için göçmen olarak gelen birçok farklı milletten insana tatilleri için Kuşadası destinasyonunu anlatıyoruz. Umutlar en kısa sürede sektörün tekrar ayağa kalkması yönünde. Tüm turizmcilerimizin yanında olmaya ve elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı