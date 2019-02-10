Orta Doğu'daki Fabrikaların "Temeli" Bartın'da Atılıyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firması, ürettiği malzemeleri fabrika yapımında kullanılmak üzere Orta Doğu'ya ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

İş adamı Ramazan Çeliker, Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 1844'de dedeleri tarafından kurulan sıcak demir atölyesini 1996'da devralarak 25 bin metrekarelik fabrikaya dönüştürdü.

Bartın Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çelikerler konstrüksiyon firmasında çelik minare, hafif çelik yapı, konteyner, nakliye ve vinç grubunda üretim gerçekleştiriliyor.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde üretilen ve yurt içinde tüm bölgelerin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen depreme dayanaklı çelik minarelerin yanı sıra fabrika, çelik yapılar da ihraç ediyor.

"Çelik yapılara talep arttı"

Firmanın genel müdürü Ramazan Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşinci kuşak olarak 200 metrekarelik atölyede başladıkları demircilik işinde, bugün dünyanın dört bir yanına çelik konstrüksiyon, çelik minare ve hafif çelik yapı ihracatı yapan şirkete dönüştüklerini söyledi.

Son yıllarda çelik yapı sektöründe ciddi bir artış olduğunu, buna bağlı olarak da üretim kapasitesinin arttığını aktaran Çeliker, "Özellikle 1999 Marmara Depremi'nden sonra çelik yapılara talep arttı. Çelik sektörüne ciddi yatırım yaptık. 200 metrekarelik atölyede başladığımız demircilik işinde bugün 25 bin metrekarelik alanda ihracat yapan bir şirkete dönüştük. Yeni alanımıza taşındığımız 2009'dan bu yana makineleşme, Ar-Ge, bilgi-işlem ve sistem olarak yaklaşık 25 milyon liralık yatırımımız söz konusu. İlk ihracatımız İsviçre'ye minare ile olmuştu. Bunun yanı sıra Tataristan, Sudan, Almanya, Dubai ve Danimarka'ya minareler gönderdik. Yine Irak, Bağdat, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar'a çelik konstrüksiyon ile prefabrik yapılar gönderdik." diye konuştu.

Ürdün'deki fabrikayı Bartın'daki firma yapıyor

Çeliker, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılacak bir fabrikanın çelik konstrüksiyon malzemelerinin fabrikalarında üretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ürdün'de kurulacak fabrikanın yapı malzemelerinin ilimizden ve ülkemizden karşılanması ve burada projelendirilmesi bizim için gurur kaynağı olmuştur. Yaklaşık bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip olacak fabrikanın yapı malzemelerinin imalatı yaklaşık 1 ay sürdü. İzmit Limanı'ndan gemiyle Amman'a gidecek ve montajı yapılacak. Yine bunun arkasından Ürdün'de 10 bin metrelik bir fabrika binası ile Somali ve Irak'ta çelik endüstriyel yapılar için görüşmelerimiz devam ediyor.

Yurt içinde de şu anda 4 bin ve 2 bin 500 metrekarelik fabrika için çelik yapı çalışmalarımız sürüyor. Yurt içindeki işlerimiz devam ederken ihracata da önem veriyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. İnşallah daha güzel şekilde de ihracatlarımız devam edecektir."

"Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz "

Birkaç ay içinde ekonominin beklenen seviyeye geleceği konusunda umutlu olduklarını dile getiren Çeliker, bu doğrultuda yeni tesis ve makineleşme yatırımlarını devam ettireceklerini bildirdi.

Çeliker, iş dünyasına yönelik devlet teşvikleriyle yatırımlarını arttırdıklarına işaret ederek, "Bu teşviklerle güzel şeyler yapılabildiğini gördük ve biz de firma olarak aldığımız teşvik ve destekleri ülkemize yatırım, üretim, ihracat, istihdam olarak geri döndürmenin gayreti içinde olduk. Yine mücadele gerektiren bir süreçten geçerken ülke ekonomimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Enflasyonla mücadele için üretim ve ihracat odaklı çalışarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA