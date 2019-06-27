Orta Doğu'da yağmalanan tarihi eserler sosyal medya üzerinden Avrupa'ya satılıyor

Suriye ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yağmalanan binlerce tarihi eser sosyal medya siteleri üzerinden Avrupa ülkelerine satılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Shawnee Devlet Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünde görev yapan Profesör Amr el-Azm'a göre başta Suriye, Irak, Libya ve Yemen'de olmak üzere çatışma bölgelerindeki tarihi eserlerin yağmalanması sistematik bir hale geldi. Bu bölgelerden çalınan eserler yasa dışı ticaret ağları üzerinden satışa sunuluyor. Euronews.com'da Görüntüle