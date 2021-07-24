Orta'da sivil toplum kuruluşları bir araya geldi
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Orta'da sivil toplum kuruluşları bir araya geldi

Orta'da sivil toplum kuruluşları bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel

Orta ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Orta ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Orta Dernekler Birliği tarafından Osman Dede Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Bayram Yıldız, katılımcıların bayramını kutlayarak, Kovid-19 aşısı olmayanları aşı yapılmaya davet etti.

Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da misafirleri Orta'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının kendileri için büyük öneme sahip olduğunu belirten Onay, "Sizlerden ricam, organize sanayi bölgesine yatırımcı getirmeniz." dedi.

Orta Dernekler Birliği Genel Başkanı İsmail Altun da katılımcıların bayramını kutladı.

Programa İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Zeynettin Aydın, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci

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