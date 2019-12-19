Orta'da muhtarlar toplantısı
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Orta'da muhtarlar toplantısı

Orta ilçesinde aylık muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

19.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:36
Orta'da muhtarlar toplantısı

Orta ilçesinde aylık muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Orta Kaymakamı başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların talep ve istekleri dinlendi.

Kaymakam Yıldız, sorunların çözülmesi için gerekli kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıya, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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