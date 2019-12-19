Orta'da muhtarlar toplantısı
Orta ilçesinde aylık muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Orta ilçesinde aylık muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Orta Kaymakamı Bayram Yıldız başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların talep ve istekleri dinlendi.
Kaymakam Yıldız, sorunların çözülmesi için gerekli kurum müdürlerine talimat verdi.
Toplantıya, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.