Orta'da muhtarlar toplantısı
Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Orta Çok Programlı Lise Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Vali Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında yapıldı.
Toplantıya katılan muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Aktaş, problemleri çözüme kavuşturacağı söyledi.
Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Orta Kaymakamı Cihat Abukan, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.