Orta'da eğitim ve öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

05.09.2019 15:22

Orta ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri için toplantı gerçekleştirildi.

Orta Çok Programlı Lise Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, eğitim kalitesinin artırılması konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Kaymakam Cihat Abukan, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: AA