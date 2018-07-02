Fransa'da Orta Çağ'da Tecavüzcülere Uygulanan Ceza Neymiş? İşte Tüm Detaylar

Türkiye'de son zamanlarda, özellikle küçük çocuklara uygulanan cinsel tacizler ve ardından da çocukların öldürülmesi olayları, sinirlerimizi millet olarak harap etti. Aşağıdaki resim, Fransa'da tecavüz suçlularına verilen cezanın resmedilişidir.

İşkence kimsenin ama hiç kimsenin evet diyebileceği bir şey değil. Ama özellikle küçücük bedenlere tecavüz gibi bir işkenceyi uygulayan ve Adana'da olduğu gibi çocuğu canlı canlı yakıp bıçaklayan o sapıkla gibi sapıklara bu resimdeki uygulama yapılmamalı mı ? Ya da Kars'ta tecavüz edilen o çocukğun suçu neydi? Orta Çağ'da işkence, Avrupa'da gündelik hayatta sık sık görülen bir cezaydı. Roma ve İspanya'da meşhur engizisyon usulü işkence, uzun zaman devam etti. Kilise, işkenceye karşı görünmesine rağmen Orta Çağ'da yapılan pek çok işkencede mühim rol oynadı veya işkence olaylarına göz yumdu. 13. yüzyılda Roma Hukuku'nun yenilenmesiyle, ceza uygulanmasında işkence usülleri tekrar ortaya çıktı. Batı Avrupa ülkelerinde engizisyon usulü işkence, acımasızca uygulandı. İtirafın ispat edici gücüne öylesine inanılıyordu ki, itiraf edilmiş olayın tersi gerçeğe daha yakın olsa bile hakim tarafından dikkate alınmazdı.