SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e Cengiz İnşaat bağlayacak - Ekonomi
Hırvatistan, Macaristan, Ekonomi

Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e Cengiz İnşaat bağlayacak

Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da 405 milyon avro ihale bedelli 42,6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ihalesi için imzayı attı.

13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e Cengiz İnşaat bağlayacak

Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da 405 milyon avro ihale bedelli 42,6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ihalesi için imzayı attı.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı projesinde imzalar atıldı. Törende Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, HZ Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Krsic, Türkiye Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Muhammet Cengiz hazır bulundu.

İhale bedeli 405 milyon avro olan 42,6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica tren hattında 9 da istasyon olacak. 2024 yılında faaliyete geçecek demir yolunda trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak.

Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında, İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan söz konusu tren yolu yer alıyor.

Hırvatistan'da yapılacak hat ile Macaristan, tren yoluyla Adriyatik Denizi'ne bağlanmış olacak. Böylece İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demir yolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak.

Söz konusu hat hem ulaşımda hem de taşımacılık sektöründe bölgeye büyük avantaj sağlayacak. Bu kritik özelliği nedeniyle de hattın maliyetinin yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

İhale için 10 dev firma yarıştı

Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı tren hattının proje çalışmalarına 2018 yılında başlandı. Plan, etüt ve projelendirme aşamaları bittikten sonra 26 Kasım 2018 tarihinde ise ihale süreci başlatıldı.

Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'den de 10 dev firma teklif verdi.

İhaleye en uygun teklifi Çin konsorsiyumu Sinohydro Corporation sundu ancak ihale şartnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca ihaleden elendi. Tren hattının ihalesi 405 milyon avro ile en iyi ikinci teklifi veren Cengiz İnşaat'a kaldı. Böylece Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da en pahalı alt yapı ihalesini kazanan yabancı şirket oldu.


2024 yılında teslim edilecek 42,6 kilometre uzunluğunda çift hatlı demir yolu işi kapsamında, altyapı, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri yapılacak. Proje kapsamında 9 istasyon inşa edilirken en uzunu 635 metre olan 16 köprü/viyadük de yapılacak.


"Proje Hırvatistan açısından büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, törende, projenin ülkesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Plenkovic, "Hırvatistan için çok önemli ve stratejik proje. Uzun zamandır ihmal edilen bir proje hayata geçirilecek. Doğu Akdeniz'in yeniden inşası kapsamında olan ve AB tarafından da fonlanan bir proje. Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı ve hızlı bir süre." ifadelerini kullandı.

Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu ise Cengiz İnşaat olarak Avrupa'nın ulaşımında çok kritik bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Koyuncu, şunları kaydetti:

"Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan tren yolu yer alıyor. Hırvatistan'da yapacağımız Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ile Adriyatik Denizi'ne demiryolu ile bağlantısı kurulmuş olacak. Bir başka ifadeyle İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demiryolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak. Böyle bir projeye imza atacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Cengiz İnşaat olarak Avrupa dahil dünyanın birçok yerinde önemli projeleri hayata geçirdik. O projelerde de olduğu gibi bu projede de yüksek kalite standartlarımızı yansıtarak projeyi zamanında teslim etmek birinci görevimiz olacak."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Ekonomi
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Ekonomi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Ekonomi
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Ekonomi
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Ekonomi
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Ekonomi
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin
AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Uğur Akkuş Cem Yılmaz Muhterem Nur
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e Cengiz İnşaat bağlayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:27:25. #1.14#