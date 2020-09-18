Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor
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Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor

Orta Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor
18.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:31

Orta Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Çekya'da son 24 saatte 3 bin 130 yeni vaka tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 115'e, toplam ölü sayısı ise 489'a yükseldi.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech yaptığı açıklamada, ülkede salgının hızlı yayılmaya devam ettiğini, durumun bu şekilde devam etmesi halinde çeşitli önlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Vaka sayısının rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden Macaristan'da son 24 saatte 941 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 16 bin 111'e, toplam ölü sayısı ise 669'a yükseldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkenin tekrar durdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Avusturya'da son 24 saatte 808 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 36 bin 835'e, toplam ölü sayısı ise 763'e yükseldi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, salgının yayılma hızının kaygı verici olduğunu, ülkede ikinci dalganın başında olunduğunu açıklamıştı.

Son 24 saatte 757 yeni vakanın görüldüğü Polonya'da toplam vaka sayısı 77 bin 327'ye, toplam ölü sayısı ise 2 bin 270'e yükseldi.

Slovakya'da ise son 24 saatte 234 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 6 bin 256'ya, toplam ölü sayısı ise 39'a yükseldi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Yılmaz
Mehmet Yılmaz
AA Editörü
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