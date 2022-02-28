Orta Asya ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı

NUR Orta Asya Devletleri ile ABD Dışişleri Bakanı C5+1 formatlı toplantıda Ukrayna'daki savaşı görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjiddin Muhriddin ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

C5+1 formatında gerçekleşen toplantıda, uluslararası ve bölgesel güncel konuların yanı sıra Ukrayna'daki durum ve bunun Orta Asya ülkelerine etkisi ele alındı.

Söz konusu formattaki toplantı, Orta Asya Devletleri ile ABD arasındaki çok taraflı etkileşim mekanizması olarak değerlendiriliyor.

Bir sonraki ABD ve Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısının bu yıl Kazakistan'ın başkentinde düzenlenmesi bekleniyor.