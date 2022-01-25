Orta Asya ülkelerinde toplu elektrik kesintileri yaşanıyor

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da toplu elektrik kesintileri yaşanıyor.

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da sabah saatlerinde Almatı, Çimkent, Taraz, Türkistan illerinde ve çevre bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerine bağlı olarak Kırgızistan ve Özbekistan'ın elektrik şebekesinde de kesintiler oldu.

Açıklamada, "Kazakistan'daki kazanın Orta Asya Ortak Elektrik Şebekesi'ne bağlı olan Özbekistan elektrik şebekesini olumsuz etkilemesi sonucunda Kazakistan'dan gelen hattaki voltajın değişmesi nedeniyle Taşkent ve Sirderya elektrik santrallerindeki koruma sistemlerinin otomatik faaliyete geçmesiyle santraller durdu. Bunun sonucunda ise Taşkent, Fergana, Andican, Namangan, Sirdarya, Cizzah, Semerkant, Nevai ve Kaşkaderya bölgelerinde elektrikler kesildi. Şu anda, her bir termik santrali komşu devlet elektrik şebekelerinden ayırarak bağımsız olarak faaliyete geçirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Özbekistan'da bu kesintiler nedeniyle başkent Taşkent'te metro seferlerinin durdurulduğu belirtiliyor.

Kesintiler, Kırgızistan'ın da bazı bölgelerini etkilerken, Kırgızistan Milli Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, elektriğin verilmesi için çaba sarf edildiği bildirildi.

Kazakistan elektrik şirketi KEGOC'dan yapılan açıklamada da bölgede yaşanan toplu elektrik kesintisinin ülkeler arasındaki dağıtım sisteminde yaşanan aşırı yüklemeden kaynaklandığı ifade edildi.