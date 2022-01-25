Orta Asya ülkelerinde elektrik kesintisine neden olan arıza giderildi

NUR Orta Asya ülkelerinde bu sabah meydana gelen toplu elektrik kesintisinden sonra Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Özbekistan'ın bazı bölgelerinde elektriğe erişimin yeniden sağlanmaya başladığı bildirildi.

NUR Orta Asya ülkelerinde bu sabah meydana gelen toplu elektrik kesintisinden sonra Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Özbekistan'ın bazı bölgelerinde elektriğe erişimin yeniden sağlanmaya başladığı bildirildi.

Kazakistan Elektrik Şirketi KEGOC'den yapılan açıklamada, yerel saatle 13.39 itibarıyla Almatı şehri ile Almatı eyaletinde elektrik kesintisinin giderilmesine ilişkin yapılan çalışmaların sonucunda tüm elektrik hatlarının yeniden açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu sabah ülkenin güney kesiminde meydana gelen toplu elektrik arızasından sonra Almatı şehri ile Almatı eyaletinde elektriğe erişimin sağlandığı, diğer kentlerde ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Daha önce Orta Asya ülkelerinde dağıtım sisteminde aşırı yüklenme nedeniyle yaşanan toplu elektrik kesintisi Kazakistan'ın güneyindeki Almatı şehri başta olmak üzere Almatı eyaleti, Çimkent, Taldıkorgan ve Taraz kentlerinde de meydana gelmişti.

Özbekistan'da bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı

Özbekistan'da yerel saatle 11.00'de meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından ülkenin bazı bölgelerine elektrik verilmeye başlandı.

Özbek Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Taşkent'teki Çarvak, Hocakent ve Tavaksay, Nevai'deki Nevai, Karakalpakstan'daki Tahiataş ve Fergana'daki Fergana termik santrallerin yeniden faaliyete geçmesiyle söz konusu bölgelerde yeniden elektrik verilmeye başlandığı kaydedildi.

Elektrik kesintisinin ardından faaliyeti geçici olarak askıya alınan ülkedeki havaalanlarının yeniden açıldığı ifade edildi.

Bu arada elektrik kesintisinin ardından teleferiklerde mahsur kalan 80 kişinin ekiplerce kurtarıldığı aktarıldı.

Bişkek'te elektrik arızası giderildi

Kırgızistan'ın tüm bölgelerinde yerel saatle 15.00 sularında elektrik arızasının yarısından fazlasının giderildiği bildirildi.

Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği döneminde kurulan Orta Asya Ortak Elektrik sisteminde ilk kez "acil bir durum" yaşandığını belirtti.

Bekmurzayev, komşu kardeş ülkelerle araştırma komisyonu kuracaklarını ve bu arızanın nereden kaynaklandığını inceleyeceklerini aktardı.

Yaklaşık 2 saat elektriksiz kalan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de elektriğe erişim sağlandı. Bişkek'te elektrik kesintileri sebebiyle en işlek caddelerde trafik akışını polisler sağlamıştı. Bunun yanı sıra ülkenin Celalabad ve Çu kentlerine de elektriğin verildiği öğrenildi.