Orta Asya'nın kültür tarih hazinesini ölümsüzleştiren proje: 13 ressam iki hafta fırça salladı
Orta Asya’nın tarihi kültürel değerleri tablolarda ölümsüzleşiyor. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya'dan 13 ressam 'Almaline' projesinde buluştu. Bölge ülkelerindeki abideleri çizen ressamlar son olarak Özbekistan'ın 'hazinelerini' ziyaret ederek 15 gün boyunca fırça salladı.
Orta Asya'nın tarihi kültürel değerleri tablolarda ölümsüzleşiyor. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya'dan 13 ressam 'Almaline' projesinde buluştu.
Bölge ülkelerindeki abideleri çizen ressamlar son olarak Özbekistan'ın 'hazinelerini' ziyaret ederek 15 gün boyunca fırça salladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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