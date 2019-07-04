Orta Asya'nın bozkırları değil Erciyes Dağı'nın etekleri

Okulların tatile girmesi ile çalışmaya başlayan 3 kardeş, evin 600 koyununa çobanlık yapıyor

Ata binip tüfek kuşanan Dilara Çobanoğlu, "Sürüyü çıkardığımızda bazen kurtlar geliyor, hem sürüyü hem kendimizi koruyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın eteklerinde 3 kardeş, Orta Asya'nın bozkırlarına andıran manzarada evin 600 koyununa çobanlık yaparak yardım ediyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde kurulu bulunan Sindelhöyük mahallesinde Zuhal, Dilara ve Dilaver Çobanoğlu isimli 3 kardeş, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte besicilikle uğraşan ailelerine yardım ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte 600 koyunu otlatmaya çıkaran kardeşler, Orta Asya'nın bozkırlarını andıran arazide koyunlara çobanlık ediyor. Ata binen ve av tüfeğini de yalarına alan Çobanoğlu kardeşler, her türlü tehlikeye karşı tedbirli davranıyor.

Liseyi bu yıl bitirerek sınavlara giren ve en büyük hayali olan veterinerliği kazanmak istediğini söyleyen Dilara Çobanoğlu, "Yaz tatilinde evdeyiz ve ailemize yardı ediyoruz. 600 tane koyunumuz var, onları otlatıyoruz. Yanıma tüfek aldım çünkü hayvanları otlatırken çok kurt denk geliyor. Hem onları hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Okullar açılana kadar da ailemize bu şekilde destek olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA