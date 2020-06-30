Orta Asya-ABD (C5+1) Dışişleri Bakanları, video konferans düzenledi
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Orta Asya-ABD (C5+1) Dışişleri Bakanları, video konferans düzenledi

Orta Asya-ABD (C5+1) Dışişleri Bakanları, video konferans yoluyla toplantı düzenledi.

Orta Asya-ABD (C5+1) Dışişleri Bakanları, video konferans düzenledi
30.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:32

Orta Asya-ABD (C5+1) Dışişleri Bakanları, video konferans yoluyla toplantı düzenledi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov katıldı.

Toplantıda taraflar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri, bu salgının bölge ülkelerinin sağlık sektörü ve ekonomisine etkileri ile ekonomik istikrar, bölgesel iş birliğinin genişletilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuları ele aldı.

Bakanlar, bölgede daha fazla ekonomik ve ticari entegrasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı ve bölgedeki güvenliği artırmak için iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Amerikan tarafı, Orta Asya bölgesinin ekonomik gelişimi ve ticaretin genişletilmesi için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Ekonomik kalkınma, bölgesel iş birliği ve güvenlik

Orta Asya'nın 5 ülkesiyle ABD arasında ekonomik ve güvenlik alanlarında çok taraflı iş birliği mekanizması olarak kurulan "C5+1" formatının ana başlıkları arasında ekonomik kalkınma, bölgesel iş birliği ve güvenlik konuları yer alıyor.

"C5+1" dışişleri bakanlarının ilk toplantısı, 1 Kasım 2015'te Semerkant'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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