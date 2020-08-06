Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinde unvan değişikliği
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak değiştirildi.
06.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:02
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak değiştirildi.
Ticaret Bakanlığının, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Ankara'da kurulu birliğin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği oldu.
Kaynak: AA