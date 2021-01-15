Orta Anadolu'daki 5 ilde son 6 yılda en çok konut geçen yıl satıldı
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Orta Anadolu'daki 5 ilde son 6 yılda en çok konut geçen yıl satıldı

15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:57
Orta Anadolu'daki 5 ilde son 6 yılda en çok konut geçen yıl satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de, 2020 yılı boyunca 28 bin 745 konut satıldı.

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de, 2020 yılı boyunca 28 bin 745 konut satıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de geçen yıl 28 bin 745 konut satışı gerçekleşti.

Bu iller arasında en çok konut satışı 7 bin 271'le Niğde'de, en az ise 3 bin 538'le Nevşehir'de gerçekleşti.

Bu illerin toplamında en çok konut satışı 4 bin 275'le temmuz ayında gerçekleşirken, en az konut 969'le nisanda satıldı.

2020'de Aksaray'da 7 bin 5, Kırıkkale'de 6 bin 383, Kırşehir'de 4 bin 548, Nevşehir'de 3 bin 538, Niğde'de ise 7 bin 271 konut satıldı.

Bu illerde 2019 yılında 26 bin 840, 2018'de 27 bin 479, 2017'de 26 bin 518, 2016 yılında 23 bin 413, 2015'te 23 bin 269 konut satılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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