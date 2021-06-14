Orta Anadolu'daki 5 ilde mayısta 1039 konut satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orta Anadolu'daki 5 ilde mayısta 1039 konut satıldı

Orta Anadolu'daki 5 ilde mayısta 1039 konut satıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 1039 konut satıldı.

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 1039 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu'daki 5 ilde mayıs ayında en çok konut satışı Aksaray'da, en az satış ise Nevşehir'de gerçekleşti.

Geçen ay Kırıkkale'de 257, Aksaray'da 273, Niğde'de 241, Nevşehir'de 129, Kırşehir'de ise 139 konut satıldı.

Geçen yılın aynı döneminde, Kırıkkale'de 307, Aksaray'da 282, Niğde'de 306, Nevşehir'de 136, Kırşehir'de ise 175 konut satılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi
Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Meral Akşener Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Selma Ergeç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orta Anadolu'daki 5 ilde mayısta 1039 konut satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 18:34:41. #1.13#

title