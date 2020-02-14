Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen ay 2 bin 49 konut satıldı

14.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:22

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 49 konut satıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de bu yılın ilk ayında 2 bin 49 konut satışı gerçekleşti.



Bu iller arasında en çok konut satışı 596 konutla Niğde'de, en az ise 198 konut satışı ile Nevşehir'de gerçekleşirken, Aksaray'da 447, Kırıkkale'de 504 Kırşehir'de ise 331 konut satıldı.



Bölgedeki illerde bir önceki yılın aynı döneminde bin 285 konut satışı yapılmıştı.

Kaynak: AA