Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen ay 1627 konut satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 1627 konut satıldı.

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 1627 konut satıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden aldığı bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde nisan ayında en çok konut satışı 486 konutla Niğde'de, en az ise 138 konut satışı ile Nevşehir'de gerçekleşti.

Geçen ay Kırıkkale'de 388, Aksaray'da 347, Niğde'de 486, Nevşehir'de 138, Kırşehir'de ise 268 konut satıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan