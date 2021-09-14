Orta Anadolu'daki 5 ilde 3 bin 94 konut satıldı - Haberler
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Orta Anadolu'daki 5 ilde 3 bin 94 konut satıldı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Orta Anadolu'daki 5 ilde 3 bin 94 konut satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 3 bin 94 konut satıldı.

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 3 bin 94 Konut satıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde yılın ilk ayında en çok konut satışı 929 konutla Aksaray'da, en az ise 478 konut satışı ile Nevşehir'de gerçekleşti.

Ağustos ayında, Kırıkkale'de 504, Aksaray'da 929, Niğde'de 674, Nevşehir'de 478, Kırşehir'de ise 509 konut satıldı.

Bölgedeki illerde geçen yılın aynı döneminde 3 bin 249 konut satılmıştı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Orta Anadolu'daki 5 ilde 3 bin 94 konut satıldı - Haberler
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