Orta Anadolu'da şubat ayında 1402 konut satıldı
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Orta Anadolu'da şubat ayında 1402 konut satıldı

15.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:24
Orta Anadolu'da şubat ayında 1402 konut satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 1402 konut satışı gerçekleştirildi.

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 1402 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de şubat ayında 1402 konutun satışı yapıldı.

Geçen ay, Aksaray'da 366, Kırıkkale'de 320, Kırşehir'de 243, Nevşehir'de 163 Niğde'de ise 310 konut satıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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