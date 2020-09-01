Orta Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
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Orta Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Orta Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
01.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:34

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden itibaren ülkeyi etkileyen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, bölge genelinde uzun yıllar eylülde kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

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