Orta Anadolu Bölgesi'nin Yatırım Fırsatlarını İçeren 14 Ön Fizibilite Raporu Yayında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, illerde yatırım potansiyeli yüksek ürünlerin tespiti ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunmak adına araştırma çalışmalarına ve ön fizibilite çalışmalarına hız verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, illerde yatırım potansiyeli yüksek ürünlerin tespiti ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunmak adına araştırma çalışmalarına ve ön fizibilite çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerine verdiği mali desteklerin yanı sıra illerin bilgi ve çekim merkezi olma hedefiyle araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürmekte olup bölgenin yatırım potansiyeli yüksek ürün ve hizmetleri için Ajans uzmanları tarafından hazırlanan ön fizibilite raporlarını yayınladı.

Ajans sonuç odaklı programları doğrultusunda sanayi, tarım ve turizm alanındaki fırsatları yatırıma dönüştürmek için hazırlanan ön fizibiliteler, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Ajansımızın yoğun işbirliği, ajans uzmanlarının kapsamlı araştırmaları ve saha ziyaretleri sonucu tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tüm devlet desteklerini tek çatı altında topladığı yatirimadestek.gov.tr portalının yatırım fırsatları bölümüne eklendi(www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari). 2020 ve 2021 yıllarında yapılan araştırmalar sonucunda 14 ön fizibilite raporu, bölgeye yatırım yapacak yatırımcıların istifadesine sunuldu. Kayseri'de imalatı ve tarımsal sanayiyi destekleyici, Kuru Yük Konteyneri Üretimi, Doğal Sirke Üretimi, Yumurta Tozu Üretimi, Sığır Kemiğinden Jelatin Üretimi, Alabalık Yemi Üretimi ve Beydeğirmeni Besi Bölgesi Biyogaz Tesisi Ön Fizibilite Raporları ile turizm sektörünü destekleyen Erciyes Dağı 5 Yıldızlı Otel Ön Fizibilite Raporu da tamamlanan çalışmalar arasında yer alıyor.

Sivas için kaynak verimliliğini destekleyici Aktif Karbon Üretimi ile ilin kış turizmi potansiyeline uygun olarak Dört Yıldızlı Otel Yatırımı Ön Fizibilite Raporu yatırımcıların kullanımına sunuldu. Yozgat'ta yerel kalkınma fırsatlarını harekete geçirmek adına Kenevirden Kannabidiol (CBD) Ekstraksiyonu Üretimi, Kereste İşleme Tesisi, Kenevir Elyafı Üretim Tesisi, Çarpraz Lamine Ahşap (CLT) Üretimi Ön Fizibilite Raporları ve yine ilin turizm potansiyeli ile uyumlu Termal Butik Otel Ön Fizibilite Raporu yatırımcılara sunulan raporlar arasında bulunuyor.

2021 yılı içerinde 6 ön fizibilite raporunun daha tamamlanarak yatırımcıların istifadesine sunulması planlanmaktadır. Yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmayı ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık sağlamayı hedefleyen raporların bölgenin yatırım ve girişimcilik ekosistemine katkı yapması hedefleniyor. Söz konusu konularda yapılacak yatırımlar için, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri ile irtibat kurulabilir ve yatırım danışmanlığı, izin ve ruhsat konularında destek talep edilebilir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı