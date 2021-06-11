Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım sağlandığı duyuruldu
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Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım sağlandığı duyuruldu

Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım sağlandığı duyuruldu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın Göçmenlik Başdanışmanı Amy Pope, insani yardım kapsamında Meksika ve Orta Amerika ülkeleri için 57 milyon dolardan fazla yardım sağlandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Göçmenlik Başdanışmanı Amy Pope, insani yardım kapsamında Meksika ve Orta Amerika ülkeleri için 57 milyon dolardan fazla yardım sağlandığını söyledi.

Pope, başta Meksika olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde zorla yerinden edilmiş kişiler için düzenlenen dayanışma etkinliğinde, 57 milyon dolardan fazla insani yardım toplandığını duyurdu.

Yardımın, düzensiz göçün temel nedenlerini ele almak ve bölge genelinde iş birlikçi göç yönetiminin güçlendirmesi amacıyla organize edildiğini belirten Pope, uluslararası ortakların da aracılığıyla zorla yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağını bildirdi.

Etkinliğe, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı (UNHCR), Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) desteğiyle İspanya, Guatemala ve Kosta Rika hükümetleri ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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