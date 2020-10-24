Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

24.10.2020 01:35 | Son Güncelleme: 24.10.2020 01:39
Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Guatemala'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14 artarak 3 bin 594'e, vaka sayısı da 730 artarak 103 bin 902'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 93 bin 341 oldu.

Panama

Orta Amerika ülkelerinden Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 2 bin 612'ye, vaka sayısı 792 artarak 127 bin 227'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı ise 103 bin 398'e yükseldi.

Kosta Rika

Kosta Rika'da 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1265'e, vaka sayısı 1210 artarak 101 bin 826'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 61 bin 662 oldu.

Honduras

Honduras'ta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artarak 2 bin 604'e, vaka sayısı 431 artarak 91 bin 509'a yükseldi.

Ülkede virüsü yenen kişi sayısı ise 37 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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