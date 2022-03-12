Orta Akdeniz'de "Dynamic Manta-2022" NATO Tatbikatı - Haberler

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Orta Akdeniz'de "Dynamic Manta-2022" NATO Tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Orta Akdeniz'de

Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya üye 8 ülkenin katılımıyla Orta Akdeniz'de gerçekleşti.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya üye 8 ülkenin katılımıyla Orta Akdeniz'de gerçekleşti.

Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, 21 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) katılımıyla İtalya ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de icra edildi.

Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SNMG-2'de görevli TCG GÖKSU fırkateyni katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Akdeniz, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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