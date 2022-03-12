Orta Akdeniz'de "Dynamic Manta-2022" NATO Tatbikatı
- Güncelleme:
Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya üye 8 ülkenin katılımıyla Orta Akdeniz'de gerçekleşti.
AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya üye 8 ülkenin katılımıyla Orta Akdeniz'de gerçekleşti.
Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, 21 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) katılımıyla İtalya ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de icra edildi.
Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SNMG-2'de görevli TCG GÖKSU fırkateyni katıldı. - ANKARA
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022