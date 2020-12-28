Orta Afrikalı 117 asker komşu Kamerun'a sığındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 117 askerin Kamerun'a sığındığı belirtildi.

Kamerun Doğu-Bölgesi Valisi Gregoire Mvongo basına yaptığı açıklamada, OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların ardından 117 OAC askerinin Kamerun'a sığındığını bildirdi.

Mvongo, askeri teçhizatlarıyla gelen sığınmacı askerlerin silahsızlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra Doğu Bölgesi'ne bağlı Garoua-Boulai kasabasında güvenli bir bölgede tutulduklarını kaydetti.

OAC Anayasa Mahkemesi, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

OAC, Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubunun başkent Bangui'ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinin kontrolünü ele geçirmesinden sonra Orta Afrika Yurtseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubu üyeleri de ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde kontrolü sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez