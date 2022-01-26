Orta Afrika Dışişleri Bakanı Temon, yarın Türkiye'ye gelecek

ORTA Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ülkemize Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyareti oluşturmaktadır. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri