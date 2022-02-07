Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı Felix Moloua oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı Felix Moloua oldu

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
 - Güncelleme:
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı Felix Moloua oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde başbakanlık görevinden istifa eden Henri Mari Dondra'nın yerine Felix Moloua atandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde başbakanlık görevinden istifa eden Henri Mari Dondra'nın yerine Felix Moloua atandı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, istifasını kabul ettiği Henri Mari Dondra'nın yerine Ekonomi Bakanı Moloua'yı başbakan olarak atadı.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yapılan seçimlerde, oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçilmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Ekonomi Bakanı, cumhurbaşkanı, Orta Afrika, İstifa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title