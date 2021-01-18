Orta Afrika Cumhuriyeti'nin eski Genelkurmay Başkanı General Ngaifei gözaltına alındı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin eski Genelkurmay Başkanı General Ngaifei gözaltına alındı

18.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:27
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin eski Genelkurmay Başkanı General Ngaifei gözaltına alındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin eski Genelkurmay Başkanı General Ludovic Ngaifei, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin eski Genelkurmay Başkanı General Ludovic Ngaifei, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

General Ngaifei'nin avukatı Karim Dundembi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ngaifei'nin evinde bulunduğu sırada ağır silahlı güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi.

Dundembi, Ngaifei'nin ifadesinin alındığını ancak neyle suçlandığıyla ilgili bilgi verilmediğini söyledi.

General Ngaifei'nin kardeşi Elie Uefio ise ağabeyinin gözaltına alınmadığını, "kaçırıldığını" iddia ederek, "Ağabeyim ayrılıkçı değil. Can güvenliğinin korunmasını istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı, mart 2020'de General Ngaifei'yi ordudan çıkartmıştı. Ngaifei'yi de kısa süre sonra kitap yazmış ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan sıkıntıları iktidardaki gücün işlevsizliğine bağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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