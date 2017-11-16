Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 900 BM Barış Gücü Askeri Daha Gönderilecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM barış gücü misyonu askerlerinin sayısını artırma kararı aldı.



Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan BM Barış gücü misyonuna (MINUSCA) 900 ilave barış gücü askeri gönderilmesi kararı BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.



İlave barış gücü askerleri ile MINUSCA'da görev yapan askeri personelin sayısı 11 bin 650'ye yükselmiş olacak.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yılın başından beri ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 600 bine ulaştığı, komşu ülkelere sığınanların sayısının 500 bini geçtiği ve şiddet olaylarının arttığı Orta Afrika Cumhuriyet'inde barış gücü askerlerinin sayısının artırılması talebinde bulunmuştu.



Cinsel istismar iddiaları ile en çok gündeme gelen MINUSCA'da bu yıl 12 barış gücü askeri de hayatını kaybetti.



Öte yandan BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan şiddet olaylarını aydınlatmak ve MINUSCA'nın faaliyetlerini incelemek amacıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.



Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2012'de Müslüman Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.



Geçen yılki devlet başkanlığı seçiminin ardından siyasi kriz sona erse de ülkede zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. Anti-Balaka silahlı grubunun ülkenin güneydoğusunda son dönemde Müslümanları hedef alan saldırılarda onlarca kişi ölmüştü.