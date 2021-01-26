Orta Afrika Cumhuriyeti'nden kaçan 90 bin kişi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığındı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nden kaçan 90 bin kişi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığındı

26.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:31
Orta Afrika Cumhuriyeti'nden kaçan 90 bin kişi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) şiddet olaylarından kaçan 90 bin kişi, komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığındı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) şiddet olaylarından kaçan 90 bin kişi, komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığındı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkilileri, AA muhabirine, OAC'deki şiddet olaylarından kaçarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ulaşan kişi sayısının 90 bine çıktığını açıkladı.

Göçmenlerin Ubangi nehrini geçerek Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzey batısında yer alan Kuzey Ubangi, Güney Ubangi ve Bas Uele bölgelerine göç ettiğini belirten BMMYK yetkilileri, ilk dalgası bu ay başında başlayan göçün devam etmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

OAC'deki şiddet olayları nedeniyle Kamerun, Çad ve Kongo gibi diğer komşu ülkelere de göç başladı.

OAC'deki şiddet olayları

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi, "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için aralık ayında harekat başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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