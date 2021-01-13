Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle 200 Çinli işçi, Kamerun'a sığındı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle 200 Çinli işçi, Kamerun'a sığındı

13.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:00
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle 200 Çinli işçi, Kamerun'a sığındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan çatışmaların ardından yaklaşık 200 Çinli işçinin Kamerun'a sığındığı belirtildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan çatışmaların ardından yaklaşık 200 Çinli işçinin Kamerun'a sığındığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'de 18 Aralık'ta başlayan ve hala devam eden çatışmalar nedeniyle başlayan komşu ülkelere göç devam ediyor.

OAC'de çalışan 200 Çinli işçi, şiddetli çatışmalar nedeniyle Kamerun'un sınır şehri Garoua Boulai'ye sığındı.

Kamerunlu yetkililerin, Çinli işçilerin bulunduğu kampa insani yardım malzemesi gönderdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) tahminlerine göre, 18 Aralık'tan bu yana, ülkede yaklaşık 185 bin kişi yerinden oldu.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede gıda krizinin, çatışmalar sebebiyle endişe verici boyutlara ulaştığı, 2,8 milyon kişinin de insani yardıma muhtaç olduğu belirtiliyor.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekete geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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