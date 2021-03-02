Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Boeing Camisi 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Boeing Camisi 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

02.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:49
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Boeing Camisi 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şiddet olayları nedeniyle 2013 yılında kapatılan Boeing Camisi'nin 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldığı bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şiddet olayları nedeniyle 2013 yılında kapatılan Boeing Camisi'nin 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldığı bildirildi.

Ülkede görev yapan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA) yazılı açıklamasında, başkent Bangui'nin Boeing mahallesinde yer alan ve ülkede 2013'te yaşanan şiddet olaylarında zarar gördükten sonra kapatılması kararı alınan Boeing Camisi'nin yeniden ibadete açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2013'te bazı şiddet olaylarına karışan Boeing mahalle sakinleri ile PK5 mahalle sakinleri arasında MINUSCA aracılığıyla düzenlenen barış anlaşmasıyla cami ve kamuya açık diğer birçok alanın koruma altına alındığı belirtildi.

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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